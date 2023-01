The Last of Us, Pedro Pascal accetterebbe subito un ruolo in un film Marvel

Mentre è immerso nella promozione di The Last of Us, la serie HBO tratta dal videogame di Playstation in arrivo il prossimo 16 gennaio, Pedro Pascal ha concesso una nuova intervista in cui ha ammesso che accetterebbe volentieri un ruolo in un film dei Marvel Studios. D'altronde, perché non dovrebbe? Sicuramente sarebbe una piacevole aggiunta.

Intervistato da Wired, Pascal ha prima fatto riferimento alla questione delle "opportunità", parlando anche un po' della storia della sua famiglia.

"Guardando indietro, molte cose sembrano essersi presentate solo come un'opportunità. Quando i miei genitori sono finiti in una lista di esiliati graziati e sono potuti tornare in Cile, si sono ritrovati con famiglie enormi da entrambe le parti, cosa che mancava all'esperienza di crescere negli Stati Uniti", ha rivelato Pascal. "Credo che solo nella mezza età possa essere emotivamente impegnativo accettare che non c'è un posto dove piantare la mia bandiera come individuo. Ogni luogo è casa e quindi nessun luogo lo è. Ma riesco a vederla ancora come una cosa positiva. Nella nostra cultura viene spesso inquadrata come uno svantaggio, ma è un vantaggio in termini di carattere e prospettiva".

Alla successiva domanda, se accetterebbe di recitare in un film dei Marvel Studios, Pascal ha risposto: "Lo vorrei sì. Io voglio fare film".

Ricordiamo che l'attore è già legato contrattualmente alla Disney a causa del suo coinvolgimento come protagonista di The Mandalorian, quindi una sua incursione nel Marvel Cinematic Universe non sarebbe affatto campata per aria. The Mandalorian 3 debutterà a marzo su Disney+ a più di due anni dall'ultima stagione.

Un paio d'anni fa, Pascal è apparso in Wonder Woman 1984 della Warner/DC nei panni del villain Maxwell Lord.

The Last of Us esordirà su HBO il 15 gennaio prossimo, mentre il 16 gennaio sarà disponibile su Sky e in streaming su Now in versione originale sottotitolata. Per la versione doppiata in italiano bisognerà attendere il 23 gennaio.