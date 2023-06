The Last of Us, Pedro Pascal ammette: 'Non avevo idea di cosa fosse il gioco'

Vi sembrerà strano, ma al mondo esiste ancora qualcuno capace di isolarsi completamente da quella parte di cultura pop derivante dal mondo del gaming: Pedro Pascal appartiene a questa categoria di persone, al punto da esser riuscito a non sentir parlare neanche per sbaglio di The Last of Us prima di esser contattato da HBO.

Dopo aver ammesso di non aver ancora visto il finale di The Last of Us, Pascal si è infatti raccontato insieme alla sua co-star Bella Ramsey durante una lunga intervista a Deadline, nel corso della quale ha ammesso di essersi fatto un'idea di cosa fosse il gioco targato Naughty Dog solo una volta ricevuta l'offerta per il ruolo di Joel.

"Non sapevo cosa fosse il gioco, ma HBO mi mandò questo script e mi ritrovai coinvolto in questa serie di provini. Non una particolarmente difficile, ma di quelle che presuppongono la lettura dello script. Leggendo gli episodi 1 e 2, quando Joel incontra Ellie, realizzai che era una parte che dovevo assolutamente accettare e interpretare. Quel mondo mi ha fatto impazzire" sono state le parole dell'attore.

Chissà che il buon Pedro non decida ora di dare una possibilità anche al videogioco: noi siamo certi che non ne rimarrebbe deluso! Sempre Pedro Pascal, intanto, ha recentemente parlato dei suoi trucchi per vincere l'ansia sul set di The Last of Us.