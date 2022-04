The Last of Us, Pedro Pascal:'L'approccio è simile a The Mandalorian'

Pedro Pascal ha paragonato l'approccio della produzione con The Last of Us a quello di Jon Favreau e Dave Filoni con The Mandalorian. Intervistato da GQ a Pascal è stato chiesto quanto la serie sarà aderente al celebre videogioco. L'attore interpreterà il personaggio principale, Joel Miller. Ecco le sue parole.

"Esiste un modo molto, molto creativo per onorare ciò che è importante e preservare ciò che è iconico nell'esperienza del videogioco e anche per includere cose che non ti aspetteresti necessariamente" ha dichiarato Pascal.

Pascal ha raccontato di aver guardato giocare al videogioco suo nipote:"Ho trovato Joel così impressionante. Ho trovato l'intera esperienza visivamente impressionante". Pedro Pascal non vuole imitare il videogioco, o almeno non troppo, come da lui stesso dichiarato.

La star ha proseguito il suo pensiero, accomunando in qualche modo The Last of Us a The Mandalorian:"E poi ci sono le indicazioni sul modo in cui ti aspetteresti che andassero le cose e invece potrebbero non essere così... stanno facendo alcune cose davvero intelligenti, è tutto ciò che posso dire. È simile al modo in cui Jon Favreau e Dave Filoni hanno approcciato The Mandalorian, nel modo in cui approcciano The Last of Us; è in buone mani perché lo adorano così tanto. Chiaramente Neil [Druckmann] ha creato il videogioco ma Craig lo adora così tanto. Quindi è davvero fatto per le persone che lo amano. E c'è una narrazione molto intensa per gli spettatori che non sono appassionati".



I fan in effetti si chiedono: The Last of Us sarà fedele al videogioco? Lo show difficilmente sarà disponibile nel 2022, come inizialmente previsto.