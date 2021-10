The Last of Us, Pedro Pascal e Bella Ramsey in azione nel primo video dal set

Dopo aver dato qualche settimana fa un primo sguardo a Joel ed Ellie, i protagonisti di The Last of Us, spunta un primo video dal set, grazie al quale possiamo vedere brevemente in azione i personaggi del celebre videogioco, interpretati nell'adattamento televisivo di HBO Max da Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Il filmato, della durata di una quindicina di secondi, è stato pubblicato su Twitter dall'account The Last of Us Updates, ed è visibile anche in calce alla notizia. Insieme ai due protagonisti si vede anche Tess, interpretata da Anna Torv.

Nel video, i tre camminano lungo una strada cosparsa di foglie, e verso la fine si vede anche un pick-up fuori uso. Le immagini sembrano confermare quindi l'impressione suscitata dalle nuove foto dal set di The Last of Us, quella di una città fantasma.

"Ci sono parecchi fan del videogioco nella troupe e hanno detto che molte cose sono molto, molto simili al gioco. In molti set sembra quasi di entrare nel videogioco, e questo è un bene, immagino" ha dichiarato recentemente Bella Ramsey, secondo la quale, ha aggiunto, "è un privilegio e un onore" essere la protagonista di The Last of Us. Pedro Pascal, invece, dovrà dividersi tra le riprese della nuova serie HBO Max e quelle della terza stagione di The Mandalorian: in alcuni casi, non potendo ovviamente sdoppiarsi, potrebbe essere sostituito nel ruolo di Din Djarin da un altro attore nascosto dietro il suo casco.