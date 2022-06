The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey identici a Joel e Ellie nella nuova foto!

Mentre proseguono le riprese di The Last of Us, l'adattamento seriale dell'omonimo videogioco di Naughty Dog ad opera di HBO, è trapelata dal set una nuova immagine che ritrae i due protagonisti, Pedro Pascal e Bella Ramsey, nei panni di Joel ed Ellie. La somiglianza con le controparti originali è davvero impressionante: guardare per credere!

Nell'immagine in questione, possiamo notare i due personaggi accasciati e seduti l'una sulle spalle dell'altro, in una posa che ricorda molto da vicino i momenti vissuti nel celebre videogioco. Potrebbe trattarsi di un momento di pausa dalle riprese, così come potrebbe essere effettivamente la prova di una scena vera e propria. Trovate l'immagine in calce a questa news.

The Last of Us secondo quanto fin qui riferito, dovrebbe concentrarsi sulla storia del primo videogioco, a cui dovrebbero essere aggiunte alcune sequenze del secondo, naturalmente rivisitate, per permettere alla serie di essere il più omogenea possibile. Pedro Pascal non vuole un copia/incolla di The Lat of Us e spera che lo show prodotto da HBO possa trovare la sua unicità. Sulla stessa linea di pensiero sembra essere anche Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, il quale vuole approfondire il rapporto tra Joel e Ellie, senza però snaturare del tutto la storyline di base del videogioco.

Inoltre, The Last of Us presenterà dei flashback che non erano presenti in nessuno dei giochi. Alcuni di questi includeranno anche la madre di Ellie, Anna, che non è stata mai mostrata prima. La donna viene menzionata più volte da sua figlia la quale, porta con sé persino oggetti a lei appartenuti, ma purtroppo per quanto ne sappiamo, è morta prima che l'avventura di Joel e Ellie avesse inizio.

Da poco è stato confermato che The Last of Us non arriverà nel 2022, dato che è stata indicata una nuova finestra d'uscita per la serie che sposta l'arrivo al 2023.