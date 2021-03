The Last of Us, Pedro Pascal e Bella Ramsey sono già Joel e Ellie: guardate il video!

The Last of Us del network HBO è già una delle serie più attese dei prossimi anni, così come attese sono le interpretazioni degli annunciati protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, interpreti rispettivamente di Joel e Ellie.

Se le fan-art non vi bastano o se avete già visto la giovane attrice suonare la chitarra come Ellie, ecco che un nuovo deepfake disponibile su YouTube vi aiuterà ad ingannare l'attesa, farvi un'idea più specifica di come potrebbero apparire gli attori nei panni dei due personaggi e, ovviamente, a farvi grosse e grasse risate.

L'autore del video scrive su YouTube: "Con le recenti notizie sul casting per l'imminente serie TV 'The Last of Us", questo doveva essere fatto e abbiamo bisogno di scoprire Pedro Pascal, che è un attore incredibilmente grande, come potrebbe apparire nel suo imminente ruolo di Joel in questa nuova serie. Ho anche approfondito la sua co-protagonista Bella Ramsey, Lady Mormont in Game of Thrones, e ho immaginato come potrebbero apparire insieme. Spero che vi divertiate!"

Cosa ne pensate del video? E, soprattutto, quali sono le vostre aspettative per questi due attori e per l'adattamento di HBO? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Solo per rovinarvi la domenica vi ricordiamo che al momento non è prevista né è stata comunicata alcuna data di uscita per The Last of Us, e non è chiaro se le riprese inizieranno entro il 2021 o direttamente nel 2022. Dunque, per ora, l'unico modo per vedere Pedro Pascal e Bella Ramsey nel mondo post-apocalittico del celebre videogame è, beh, il video all'interno dell'articolo.