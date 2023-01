The Last of Us, Pedro Pascal scherza su cosa si è portato via dal set: "I capelli grigi"

In un nuovo episodio speciale diffuso da HBO sui suoi canali social, Bella Ramsey e Pedro Pascal, protagonisti dell'adattamento televisivo di The Last of Us, hanno risposto simpaticamente alle domande inviate dai fan dello show, rivelando retroscena anche sul loro primo incontro ufficiale sul set della acclamata serie. Ecco cosa hanno detto!

Seduti l'uno di fronte all'altro, Ramsey e Pascal si sono alternati nel porsi domande che vanno dalla classica domanda sulla prima impressione al loro primo incontro a cosa metterebbero in valigia se dovessero scappare all'improvviso per sopravvivere. Conosciuto per il suo senso dell'umorismo e la sua arguzia, quando gli è stata posta la domanda su cosa, eventualmente, ogni attore abbia portato via dal set, ad esempio oggetti di scena o costumi, Pascal ha subito scherzato sul "trauma", prima di rivelare la sua vera risposta, ovvero "i capelli grigi".

Per quanto riguarda la prima impressione al loro incontro, Pascal ha svelato che questo è avvenuto direttamente sul set e non prima, perché a causa delle restrizioni da Covid tutti indossavano le mascherine protettive e non c'era modo di farsi una vera prima impressione.

Una domanda in particolare, poi, ha mescolato Game of Thrones e The Last of Us, serie a cui entrambi gli attori hanno preso parte. Per chi non lo sapesse, Ramsey ha interpretato la giovane Lyanna Mormont, leader della Casa Mormont nella serie fantasy, mentre Pascal ha interpretato il principe Oberyn Martell della Casa Martell. La domanda si focalizzava su quale elemento ciascuno di loro ha portato con sé nell'universo di The Last of Us dal periodo trascorso in Game of Thrones. Pascal ha scelto l'abbagliante tunica color senape del suo personaggio, così da poter mostrare un po' di pelle ai Clickers. Ramsey ha nominato l'armatura di Lyanna Mormont dall'ottava e ultima stagione dello show.

Per la gioia dei fan, The Last of Us avrà una Stagione 2, mentre la prima è ancora in programmazione su HBO. Leggete la nostra recensione della 1x03 di The Last of Us.