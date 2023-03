The Last of Us, ecco Pedro Pascal in Buffy: il commento di Sarah Michelle Gellar è epico

Grazie a Instagram, Sarah Michelle Gellar si è aggiunta a quella schiera di persone che non perdono occasione per nominare Pedro Pascal come nuovo "daddy" della situazione, dati le similitudini tra i suoi personaggi più recenti - in The Mandalorian e The Last of Us - dove il suo ruolo è quello di prendersi cura di "creature" più piccole di lui.

Pascal ha recitato accanto alla Gellar nella serie Buffy l'Ammazzavampiri. Pascal, che all'epoca aveva 24 anni ed era agli inizi della sua carriera, è apparso in un solo episodio di Buffy nel 1999, interpretando un personaggio di nome Eddie. La Gellar ha recentemente riportato alla luce una foto di quell'episodio per il suo nuovo post su Instagram.

La Gellar ha postato una foto sfocata di lei e Pascal durante lo show. Accanto alla foto, la Gellar ha scritto: "Quando mamma ha incontrato papà".

Nel suo post l'attrice sta citando i meme onnipresenti su Internet che chiamano Pascal "papà" (daddy nell'originale). A differenza di coloro che scrivono veri e propri tweet infuocati su Pascal, però, la Gellar sta chiaramente scherzando, dato che la foto di Buffy l'Ammazzavampiri vede un Pascal rasato con un viso molto più da bambino rispetto al suo attuale stato di rubacuori di internet. Pascal è noto per rispondere a questi meme con spensierata leggerezza, dato che gli viene chiesto un commento in proposito in innumerevoli interviste e talk show.

Sebbene il numero di fan di Pascal sia cresciuto esponenzialmente dopo l'inizio di The Last of Us, non si tratta di un trend nuovo. Pascal ha interpretato numerosi ruoli di padre o di figura paterna, anche in Game of Thrones e The Mandalorian. Chi ha seguito i primi sviluppi di The Last of Us della HBO ha subito fatto questo collegamento quando Pascal è stato scritturato per il ruolo di Joel Miller. Durante la sua recente ospitata al Saturday Night Live, Pascal ha persino partecipato a uno sketch che prendeva in giro l'ossessione della gente per lui.

Nel frattempo, The Last of Us è giunto all'ottavo episodio che verrà trasmesso domenica prossima su HBO. Leggete i commenti di Pedro Pascal sul segreto del successo della serie tratta dal videogame Playstation.