The Last of Us, Pedro Pascal contro un "Clicker" nello spot del Saturday Night Live

In rete è stato diffuso il primo spot pubblicitario del prossimo appuntamento con il Saturday Night Live che per la prima volta in assoluto sarà condotto da Pedro Pascal. Proprio per sfruttare il successo nell'adattamento HBO di The Last of Us, vediamo l'attore costretto ad affrontare la minaccia di un temibile Clicker, ma ovviamente è una parodia.

Nello spot, mentre si aggira per lo Studio 8H per prepararsi alla conduzione, Pascal sente dei rumori provenire da sotto le travi. Poi sente un rumore familiare, che i fan del gioco e dello show conoscono fin troppo bene. Quando sente l'inquietante stridio e gli scatti della creatura Clicker, afferra un martello, pronto a occuparsi della bestia infettata dal cordyceps.

Naturalmente si tratta di un set del SNL, quindi viene presto rimproverato dai membri del cast Sarah Sherman e Molly Kearney, che gli impediscono di uccidere la creatura a martellate, informandolo che in realtà si tratta del loro nuovo membro del cast, Matt. "Ascolta, so che è la prima volta che conduci un programma, ma ti do un consiglio: Non colpire i membri del cast con un martello, maniaco", lo informa Sherman.

"Senti, lo supereremo, ma devo essere onesto: non è stata la migliore delle prime impressioni. Migliorate", continua Kearney, prima che il trio si allontani disgustato.

The Last of Us ha fatto registrare ascolti impressionanti per la HBO, con una crescita degli spettatori di settimana in settimana. Il terzo episodio ha ricevuto un ampio consenso da parte della critica e del pubblico, e si candida a dominare la serata degli Emmy. Forse la presenza di Pascal al Saturday Night Live potrebbe contribuire a far risalire gli ascolti del comedy show durante la sua stagione di transizione? Questo almeno è quanto devono aver sperato alla produzione.

L'appuntamento con il quarto episodio di The Last of Us è fissato a domenica prossima su HBO, mentre in Italia arriverà il giorno seguente su Sky e in streaming su Now nella versione sottotitolata in italiano. Nel frattempo, leggete la recensione della 1x03 di The Last of Us, che ha davvero commosso tutti.