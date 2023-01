The Last Of Us, Pedro Pascal condurrà il nuovo episodio del Saturday Night Live!

Il Saturday Night Live è quasi un passaggio obbligatorio che ogni attore deve compiere. Il momento sembra essere arrivato anche per Pedro Pascal che, sulla cresta dell'onda per il successo di The Last of Us, condurrà l'episodio del 4 febbraio presentando come ospiti musicali i Coldplay.

Ad annunciare la sua presenza nello show è stata la NBC mentre Pascal ha ricondiviso la foto sul proprio (attivissimo) profilo Instagram. Nonostante abbia fatto parte di grandissime produzioni seriali, è la prima volta che all'attore viene concesso l'onore di vestire i panni di host del comedy show più longevo della storia della tv americana (e probabilmente di sempre). L'apprezzamento planetario raggiunto da The Last of Us ha sicuramente aiutato nella scelta insieme all'uscita, ormai prossima, della terza stagione di The Mandalorian.

Insomma, l'interprete di Joel ultimamente è sulla bocca di tutti e non solo per la sua commuovente interpretazione in The Last of Us. Recentemente Pascal ha detto che accetterebbe subito di lavorare con i Marvel Studios accendendo le speranze dei fan su possibili personaggi che potrebbe interpretare. Non sarebbe la sua prima volta in un cinecomic dopo il lavoro fatto in Wonder Woman 1984 nel ruolo del villain Maxwell Lord.

All'epoca dell'uscita dei casting, i fan di The Last of Us si erano scagliati contro Pedro Pascal definendolo non adatto al ruolo anche per motivi che, per molti, sono sembrati futili. L'interpretazione dell'attore nei primi episodi ha confermato quanto queste supposizioni fossero totalmente infondate. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!