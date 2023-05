The Last of Us, Pedro Pascal racconta l'ansia sul set (e il trucchetto per superarla)

La serie HBO The Last of Us è stato un successo di pubblico e di critica, eppure Pedro Pascal, interprete del protagonista Joel, non era sicuro che sarebbe stato all'altezza delle aspettative: in una recente intervista, ha raccontato tutto il "terrore" sperimentato durante le riprese (e il trucchetto psicologico per diminuirlo).

"Ero davvero molto, molto spaventato all'inizio" ha dichiarato l'attore. "Riguarda la necessità di distribuire i tuoi sentimenti sui vari elementi e affrontare la pressione in gioco, tutta la pressione che riscontro là fuori. Ho questa specie di trucchetto psicologico in cui penso: 'Non è un grosso problema, a nessuno importa, a nessuno frega proprio un ca**o'. Capisci cosa intendo? Ma stavolta... stavolta ero impaurito. Ero dannatamente terrorizzato", soprattutto considerando l'estrema popolarità dello show. Eppure, è riuscito anche a portare con sé anche una buona dose di spensieratezza: basti pensare a quando Pedro Pascal rise durante una scena drammatica di The Last of Us.

Ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann, la serie televisiva basata sull'omonimo videogioco per PlayStation ha ottenuto risultati sensazionali: basti pensare agli oltre quattro milioni di telespettatori negli Stati Uniti per l'anteprima, o al punteggio del 97% su Rotten Tomatoes. Nel cast, oltre a Pascal, figurano anche Bella Ramsey (Ellie WIlliams), Anna Torv (Tess), Lamar Johnson (Henry) e altri celebri attori. La seconda stagione dello show è stata annunciata il 27 gennaio 2023.

E i progetti dell'attore protagonista non terminano qui: Pedro Pascal tornerà a breve sullo schermo grazie al cortometraggio Strange Way of Life, il primo western con due uomini che fanno sesso.