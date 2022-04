The Last of Us, Pedro Pascal: 'Ho paura di imitare troppo il videogioco'

Come i fan del videogioco sanno, la serie HBO di The Last of Us è in lavorazione ormai da un po', e vedrà come protagonisti Bella Ramsey e Pedro Pascal nei panni di Ellie e Joel. In una recente intervista Pascal ha rivelato di essere abbastanza preoccupato per questo adattamento: ecco perché.

"Ho trovato Joel [nel gioco] così impressionante, ho pensato che l'intera esperienza visivamente fosse incredibile", ha detto Pascal a GQ nel corso di un'intervista incentrata sul nuovo film The Unbearable Weight of Massive Talent. "E poi mi sono preoccupato di voler imitare troppo, cosa che ritengo giusta in alcune circostanze, ma anche un errore in altre. Dunque quello che volevo era solo creare una sana distanza, e per questo essere più nelle mani di Craig Mazin [co-sceneggiatore dello show] e Neil Druckmann [sceneggiatore dei giochi e co-sceneggiatore dello show]."

Dunque la volontà dell'attore è quella di creare una versione fedele ma non identica del personaggio, in grado di lasciare soddisfatti i fan ma di non sembrare una semplice copia del videogioco. Un'impresa complessa, perché quando si tratta di prodotti così famosi è sempre molto difficile capire cosa modificare e cosa tenere intatto. Ma Pascal sembra essere all'altezza del compito. Intanto, mentre attendiamo novità, arriva una nuova foto dal set di The Last of Us!