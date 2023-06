The Last of Us, Pedro Pascal incredulo sul finale del gioco: 'Non devi fare niente?'

L'enorme talento di Pedro Pascal è stato evidenziato, durante The Last of Us, anche dal fatto che l'attore sia riuscito a regalarci un Joel praticamente perfetto pur senza aver mai provato il gioco da cui è tratta la serie: dopo una chiacchierata con l'amico Steven Yeun, però, il buon Pedro potrebbe essersi convinto.

Dopo aver paragonato il suo carattere a quello di Joel, infatti, Pascal è rimasto letteralmente senza parole davanti al racconto della star di The Walking Dead sul finale del gioco targato Naughty Dog, dove, una volta terminata la parte dell'ospedale, al giocatore non resta altro da fare che seguire i passi dei due protagonisti senza dover più combattere o superare ostacoli di sorta.

"Quando il gioco uscì ricordo di averlo giocato per 12 ore filate fino alla fine, quando semplicemente fai andare avanti i personaggi verso l'ultima, meravigliosa scena" ha spiegato Yeun davanti a un Pedro Pascal basito: "Sei serio? [...] Mi stai dicendo più cose tu che il creatore del gioco. Quindi mi stai dicendo che arrivi a un certo punto in cui stai ancora giocando ma non devi combattere o cercare niente" è stata la risposta dell'ex-star di Game of Thrones.

"Devi solo controllare i personaggi mentre attraversano la foresta" ha confermato Yeun. Basterà a convincere Pedro Pascal a dedicare qualche ora al gioco? Staremo a vedere! Joel a parte, intanto, Bella Ramsey ha parlato del suo provino per The Last of Us e di quella chitarra posizionata lì non proprio per caso.