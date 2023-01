The Last of Us, Pedro Pascal: 'Joel e il Mandaloriano? Ecco le differenze'

Pedro Pascal è ormai abituato ad avere a che fare con infanti di importanza cruciale: dal Grogu di The Mandalorian alla Ellie di The Last of Us, l'attore si ritrova puntualmente a dover scarrozzare in giro per il mondo (o per la galassia) un compagno di viaggio formato mignon. Ma qual è, a questo punto, la differenza tra Joel e Din Djarin?

A spiegarcelo, dopo essersi proposto per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe, è stato proprio il diretto interessato: "Sono entrambi sempre imbronciati, no? E sotto i loro diversi tipi di armatura sono entrambi personaggi introversi, difficili. Penso che per quanto riguarda Joel ci sia un sacco di materiale su cui poter fare ricerca" sono state le parole di Pedro Pascal.

L'ex-star di Game of Thrones ha proseguito: "Più di ogni altra cosa [la differenza] potrebbe stare però nell'esperienza di interpretare la piena realizzazione di un personaggio di questo tipo, in cui la ricchezza emotiva dell'esperienza di questo essere umano indurito che torna ad umanizzarsi attraverso l'esperienza di un rapporto umano può essere affrontata in così tanti tipi di storytelling diversi. Non so esattamente identificare cosa ci sia di diverso in tutto ciò, al di là di quanto bella sia stato interpretare Joel e scoprire tutto su di lui e sul suo rapporto con Ellie".

E voi, pensate che Joel e Din Djarin siano poi effettivamente tanto diversi? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di The Last of Us.