The Last of Us, Pedro Pascal aveva un altro titolo in mente per la serie TV

Nell'attesa della seconda stagione di The Last of Us, la serie TV HBO tratta dall'omonimo videogame, Pedro Pascal che interpreta uno dei protagonisti ha svelato che, inizialmente, avrebbe voluto dare un titolo diverso al popolare show.

La legittimità del titolo "The Last of Us" non si è mai discussa proprio in quanto legato a un franchise ma per Pedro Pascal che ha vissuto le atmosfere post apocalittiche e combattuto contro i clicker, la serie TV avrebbe dovuto chiamarsi "Walk with Us" proprio per i lunghi viaggi di cui sono protagonisti Joel e Ellie.

"Eravamo su quella pista nell'episodio 3 e dovevamo tornare all'inizio ogni singola volta. Era una scena scritta su lunghe distanze, e il sole splendeva", ha spiegato Pedro Pascal nel corso di un'intervista a Deadline. L'attore si aspetta grandi cose per la seconda stagione di The Last of Us che potrebbe ritardare a causa dello sciopero WGA: "Sono davvero entusiasta che ci sia la possibilità che la dinamica tra Joel e Ellie sia davvero cambiata e che la trama possa andare ancora oltre il gioco", dichiara l'attore star di The Mandalorian.

I fan attendono con ansia la seconda parte delle vicende di Joel e Ellie che potrebbero proseguire ben oltre la seconda stagione, anche se la produzione non sembra ancora del tutto convinta di una terza stagione di The Last of Us. Nell'attesa potete recuperare gli episodi di The Last of Us su NOW e ridere un po' del buffo nome con il quale Pedro Pascal avrebbe voluto battezzare la serie TV.