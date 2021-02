The Last of Us, ecco Pedro Pascal nei panni di Joel in una nuova fan-art

Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter ammirare il lavoro svolto da HBO per The Last of Us: la serie basata sul popolarissimo videogioco è ancora nelle fasi iniziali della produzione e soltanto pochi giorni fa abbiamo finalmente scoperto i nomi degli attori che daranno volto a Joel ed Ellie.

Le voci si erano rincorse numerose per mesi, chiamando in causa anche star del calibro di Hugh Jackman o Nikolaj Coster-Waldau, riuscendo con quest'ultimo nome in particolare ad avvicinarsi sensibilmente all'obbiettivo, dal momento in cui proprio dal mondo di Game of Thrones sono saltati fuori Pedro Pascal e Bella Ramsey.

L'ingaggio degli attori di Oberyn Martell e Lyanna Mormont ha spaccato il fandom, tra chi li ritiene scelte ottimali per i rispettivi ruoli (Pascal, d'altronde, vive un momento di straordinaria popolarità grazie a The Mandalorian) e chi, invece, nutre ancora qualche dubbio. Che facciate parte di una o dell'altra fazione, comunque, potrà sicuramente tornarvi utile cominciare ad inquadrare il nostro negli abiti del protagonista di The Last of Us: una nuova fan-art, dunque, arriva a darci un anticipo dell'aspetto che potrebbe avere il nostro Pedro nei panni di Joel.

Cosa ve ne pare? Diteci la vostra nei commenti! Per saperne di più sull'ex-star di GoT, intanto, ecco quali prove di Pedro Pascal recuperare in vista di The Last of Us; Bella Ramsey, invece, ha già dato prova di saper suonare la chitarra proprio come Ellie in The Last of Us 2.