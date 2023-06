The Last of Us, Pedro Pascal si paragona a Joel: 'Siamo entrambi degli stronzi'

Nonostante l'ignoranza di Pedro Pascal riguardo il videogioco di The Last of Us, l'attore è riuscito a calarsi perfettamente nei panni di Joel nella serie TV ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann; inoltre, stando a una sua recente intervista, il parallelismo tra lui e il personaggio è uno in particolare.

"Siamo entrambi degli stronzi" ha affermato l'attore, mentre la risposta di Bella Ramsey (interprete di Ellie) è stata decisamente più rilassata. "Be'" ha aggiungo, "ci sono moltissime somiglianze. Ho come la sensazione che recitare nei panni di Ellie sia stato naturale, e che l'impegno non sia stato poi molto. La mia personalità 'americana' coincide con Ellie, perché ho imparato l'accento attraverso i suoi dialoghi. Quindi ora, ogni volta che parlo con un accento americano, per qualsiasi motivo, divento Ellie. Arrivo perfino a imprecare! Nel mio accento britannico, invece... No, suona semplicemente sbagliato. Le parole non escono nel modo giusto e mi impappino ogni volta. Ma riuscirò comunque a darti dello stronzo o dell'idiota" ha concluso con una risata.

La prima stagione ha debuttato il 15 gennaio 2023 negli Stati Uniti con l'episodio When You're Lost in the Darkness, a cui ne sono seguiti altri otto che hanno esplorato il percorso di Joel ed Ellie in un mondo post-apocalittico attanagliato dal fungo Cordyceps. In tutto ciò non sono mancati nuovi legami, alleanze e barlumi di speranza, seppur controbilanciato da un numero pressoché infinito di ostacoli.

Quando potremo assistere ai nuovi episodi? Le riprese erano programmate per l'inizio del 2024, ma l'interruzione del casting di The Last of Us 2 a causa dello sciopero WGA spinge a chiedersi in che misura gli ultimi eventi di cronaca influenzeranno la produzione. In ogni caso, siamo più che disposti ad attendere tutto il tempo richiesto: gli autori promettono un livello qualitativo ancora più alto per la seconda stagione.