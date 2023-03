The Last of Us, Pedro Pascal: 'Penso che Ellie e Grogu sarebbero amici'

Pedro Pascal è sicuramente l'attore del momento e in questo periodo lo stiamo osservando in due delle serie più popolari attualmente in programmazione: The Last of Us e The Mandalorian. In entrambe deve prendersi cura di due personaggi relativamente indifesi, con l'attore che ha immaginato una possibile amicizia tra Grogu e Ellie, per assurdo.

Interrogato su un possibile - anche se assurdo - incontro tra Ellie e Grogu, Pascal ha detto che secondo lui i due diventerebbero amici: "Sento che si incamminerebbero insieme verso il tramonto, ad essere onesti. Sarebbero come migliori amici".

Ma nel caso (molto probabile) che questo crossover non si concretizzi mai, Entertainment Weekly ha chiesto a Pascal quale compagno di cast mandaloriano pensa che farebbe il lavoro migliore per proteggere Grogu. "Una delle cose che mi entusiasmano di più è Bo-Katan nella terza stagione", dice Pascal. "Quindi dovrei affidare il ruolo a Katie Sackhoff. Mi fido più di lei che di me stesso".

Recentemente, abbiamo visto la prima immagine di Ashley Johnson in The Last of Us; l'attrice, che nel videogioco Playstation doppiava e forniva il motion-capture al personaggio di Ellie, interpreterà Anna, la madre della Ellie di Bella Ramsey. Dopo il debutto di Troy Baker, quindi, anche l'altra co-protagonista dei videogame di The Last of Us si appresta a comparire nello show HBO nell'episodio finale di questa prima stagione.

Alcuni promo di The Last of Us hanno mostrato un flashback che mostra Anna che partorisce in condizioni proibitive. Messa con le spalle al muro senza poter andare da nessuna parte, Anna si divincola dagli attacchi degli infetti nell'anteprima del finale di stagione. Si è ipotizzato che questa scena rivelerà le origini della sorprendente immunità di Ellie all'infezione fungina Cordyceps che affligge il mondo.

Per scoprirlo non rimane che sintonizzarsi su HBO domenica prossima per assistere al finale di stagione di The Last of Us; in Italia, l'episodio sarà disponibile lunedì su Sky e in streaming su Now nella versione sottotitolata.