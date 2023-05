The Last of Us: Pedro Pascal premiato come miglior eroe agli MTV Awards

Nel corso degli MTV Movie & TV Awards, Pedro Pascal ha vinto il premio come miglior eroe per la sua performance nell'adattamento televisivo di The Last of Us, andato in onda su HBO. L'attore ha vissuto un inizio anno meraviglioso grazie alla serie ma anche al suo ritorno nei panni di Din Djarin nella terza stagione di The Mandalorian per la Disney.

Quello come miglior eroe non è l'unico premio portato a casa da Pascal durante la cerimonia di premiazione, che ha visto Jenna Ortega premiata come Miglior performance, ma l'attore si è anche aggiudicato il premio come Miglior duo insieme a Bella Ramsey, sempre per la loro prova congiunta in The Last of Us. Per quanto riguarda i nominati nella categoria di Miglior eroe, Pascal ha battuto la concorrenza di Diego Luna (Andor), Jenna Ortega (Wednesday), Paul Rudd (Ant-Man & The Wasp: Quantumania), e Tom Cruise (Top Gun: Maverick).

Per Pedro Pascal si è trattato del primo MTV Award in carriera, e ha così commentato la vittoria durante la cerimonia. "Sono figlio di MTV. Sono cresciuto con MTV", ha detto Pascal nel suo discorso di accettazione, che potete vedere in calce a questa news. "Perciò questo significa il mondo intero per me".

Ricordiamo che HBO ha rinnovato The Last of Us per una seconda stagione (e probabilmente ce ne sarà anche una terza).

Pascal era stato candidato due volte alla cerimonia del 2021 per il suo ruolo del cacciatore di taglie corazzato Din Djarin in Star Wars: The Mandalorian, dove è stato nominato come miglior eroe e miglior duo in coppia con Grogu.

Dopo la prima stagione di nove episodi trasmessa all'inizio di quest'anno dalla HBO, The Last of Us ha ottenuto cinque nomination, tra cui come detto Miglior eroe per Pascal e Miglior duo per Pascal e Ramsey. Le altre nomination sono state quelle per la Miglior serie, in concorrenza con successi come Stranger Things e Yellowstone; Miglior Bacio per Anna Torv, la cui Tess dava un "bacio" a un Infetto (Philip Prajoux); e Breakthrough Performance per Ramsey, in concorrenza con la star di Stranger Things Joseph Quinn e la star di House of the Dragon Emma D'Arcy, sempre di HBO.

Gli altri premi verranno annunciati oggi.