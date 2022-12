The Last of Us, Pedro Pascal sul rapporto con Bella Ramsey:'Un legame immediato'

Pedro Pascal interpreterà Joel nella trasposizione tv HBO di The Last of Us, nel quale reciterà al fianco di Bella Ramsey. Il legame tra Joel ed Ellie è il cuore della trama e chiaramente la chimica tra i due interpreti è un elemento essenziale. Partecipando al Comic-Con in Brasile, Pascal ha parlato del rapporto con Ramsey.

Non perdetevi il trailer di The Last of Us, la nuova serie HBO tratta dalla famosa serie di videogiochi.

"Stavamo entrando in quest'esperienza nello stesso momento... C'era un legame immediato" ha dichiarato Pascal.

Anche Bella Ramsey ha elogiato il collega alla fine delle riprese, condividendo pubblicamente una lettera che l'attore le ha consegnato al termine della lavorazione.



Il buon rapporto tra i due protagonisti potrebbe essere un buon punto di partenza per poter imbastire altre stagioni dello show.

The Last of Us è ambientato in un futuro post-apocalittico e racconta la storia di Joel (Pascal), un contrabbandiere che porta con sé un'adolescente di nome Ellie (Ramsey). Nel corso del viaggio l'improbabile coppia sviluppa un rapporto molto profondo che tuttavia viene messo a dura prova nel corso del lungo viaggio. Nel cast di The Last of Us anche Ashley Johnson, Gabriel Luna, Anna Torv e Nico Parker. Siete pronti per vivere l'avventura di The Last of Us anche in tv?

