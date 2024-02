The Last of Us, Pedro Pascal stava per rinunciare al ruolo di Joel: ecco come è andata

Una parte del successo ottenuto da The Last of Us è di certo merito del cast della serie HBO e in particolare della scelta di Pedro Pascal nei panni di uno dei due protagonisti. C’è stato un momento, però, in cui la produzione ha avuto dei dubbi sulla possibilità dell’attore di poter partecipare alla serie a causa del suo fitto calendario.

Dopo aver parlato del possibile ritorno di Bill e Frank in The Last of Us 2, torniamo ad occuparci di uno degli show più amati del 2023 per riportare le parole di Craig Mazin a proposito della scelta di Pedro Pascal e delle alternative prese in considerazione visti i tanti impegni dell’attore.

Parlando al podcast Happy Sad Confused, il creatore di uno dei migliori adattamenti videoludici di sempre ha spiegato: “Di solito, quando si inviano copioni ad attori di questo tipo si è fortunati se riescano a dare una letta al tutto entro un mese. All’epoca Pedro Pascal era in Inghilterra per lavorare a un film e ho pensato che tra il film e il cambio di orario, sarebbe passata un’eternità… invece è stato amore a prima vista e lui ci ha dato un riscontro molto rapido”.

Quindi lo sceneggiatore ha reso noto di aver contattato anche altri interpreti, tra cui Matthew McConaughey, vista la concreta possibilità che Pascal non potesse prendere parte allo show: “Ho parlato con Matthew. Non posso dire che fosse una cosa seria, era più una cosa tipo: ‘ Ehi, ecco qualcosa di cui possiamo parlare’. È una di quelle cose per cui sono sicuro che c’è un universo alternativo in cui il protagonista è un altro. Matthew McConaughey è un attore straordinario, sono sicuro che sarebbe stato fantastico, ma sarebbe stato diverso e mi piace quello che abbiamo fatto”.

In attesa di poter vedere la seconda stagione dell'apprezzatissima serie HBO, vi lasciamo alla nostra recensione di The Last of Us.