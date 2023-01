The Last of Us, Pedro Pascal rivela: 'Ecco qual è l'aspetto più spaventoso di Joel'

Dopo il debutto da record di The Last of Us, il personaggio di Joel Miller interpretato da Pedro Pascal è rapidamente entrato nel cuore degli appassionati delle serie televisive così come il personaggio del videogioco Playstation aveva fatto con quello dei gamers. In una nuova intervista, però, Pascal ha parlato del lato più spaventoso di Joel.

L'attore ha svelato cosa lo ha spaventato di più di Joel mentre interpretava il personaggio: "Credo che ciò che spaventa di Joel sia che nessuno di noi sa davvero cosa sarebbe capace di fare se si trovasse di fronte all'idea di perdere l'amore", ha detto Pascal a Wired, riferendosi al trauma del personaggio dopo la perdita della figlia nel prologo dello show.

"Che sia consapevole o inconsapevole, essere vivi o addirittura essere un essere umano è direttamente collegato all'amore che si prova. L'esistenza è legata all'amore che si prova verso una particolare relazione - il proprio figlio, il proprio partner - e perderlo? Alcune persone non sono in grado di applicare un pensiero razionale a quel tipo di perdita, o alla minaccia di quella perdita, o alla minaccia di una nuova perdita, giusto?".

"È questo che può renderci umani o disumani", ha detto Pascal a proposito della capacità di affrontare o meno una perdita. "È una domanda così bella che il videogioco [su cui si basa lo show] pone. Io evito tutto questo non avendo figli. E restando fuori dalle relazioni". Pascal ha spiegato di non essere sicuro di voler mai avere figli suoi, ma ha riconosciuto di essere molto legato ai suoi nipoti: "Solo perché erano così bravi a giocare a The Last of Us. No, sto scherzando".

L'attore ha anche commentato il fatto che per una volta è quasi letteralmente "il volto dello show", cosa che ad esempio in The Mandalorian era vera solo in senso figurato dato che il suo personaggio, Din Djarin, indossa un elmo per quasi tutto il tempo. "È buffo quando viene fuori l'espressione 'il volto di', perché Mando è senza volto", ha riflettuto. "Non ci ho mai pensato in questo senso". Oltre ad apparire in The Last of Us quest'inverno, Pascal tornerà a vestire i panni del Mandaloriano su Disney+ questa primavera. Come confermato dal trailer di The Mandalorian 3, i nuovi episodi debutteranno il 1° marzo prossimo.

Per quanto riguarda il prossimo episodio di The Last of Us, non ci resta che aspettare il prossimo 22 gennaio, quando arriverà su HBO. Nel frattempo, ecco la recensione del debutto di The Last of Us.