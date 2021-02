The Last of Us: Pedro Pascal rompe il silenzio sul casting, Troy Baker lo supporta

Abbiamo avuto ormai qualche ora per processare il fatto che Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno Joel e Ellie nella serie tv di The Last of Us targata HBO, ma nel frattempo anche alcuni dei diretti interessati hanno commentato la notizia sui social.

Pedro Pascal e Bella Ramsey non sono più (solo) Oberyn Martell e Lyanna Mormont de Il Trono di Spade, o più recentemente per Pascal, il Mandaloriano Din Djarin, ma da oggi saranno conosciuti anche come Joel Miller e Ellie di The Last of Us, una scelta di casting che ha generato sicuramente un certo trambusto nel fandom dei videogiochi, tra chi è entusiasta della decisione presa, e chi invece ci avrebbe visto meglio altri attori.

Ma se tra i preferiti del pubblico sembravano esserci altri attori di Game of Thrones, come Nikolaj Coster-Waldau e Maisie Williams, o anche Karl Urban, Kaitlin Denver e Millie Bobby Brown, ormai il dado è tratto, il casting pare soddisfare il creatore della saga videoludica e della serie tv Neil Druckmann, come anche il doppiatore di Joel nei videogiochi, Troy Baker.

Tra Twitter e Instagram, infatti, i due hanno espresso tutto il loro supporto per Pascal e Ramsey (con tanto di citazione da The Mandalorian da parte di Baker), e lo stesso Pascal ne ha approfittato per commentare la notizia e ringraziare (trovate tutti i post in calce al pezzo).

E voi invece, che ne pensate di queste scelte? Siete soddisfatti? Fateci sapere nei commenti.