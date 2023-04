The Last of Us, Pedro Pascal ruba i suoi outfit... Ai funghi? La nuova teoria dei fan!

Pedro Pascal ha quotidianamente a che fare con i funghi dal momento in cui ha accettato il ruolo di Joel in The Last of Us: l'ex-star di Game of Thrones e Narcos sembra però aver preso forse eccessivamente sul serio la cosa, al punto da rivolgersi a questi anche per consigli... Inerenti agli outfit da indossare!

Mentre continua a dominare le classifiche con The Last of Us e The Mandalorian, il nostro Pedro è stato infatti preso di mira da un thread inaugurato su Twitter che mette a confronto gli outfit sfoggiati dall'attore in varie occasioni con quello di alcuni funghi (no, non quelli capaci di trasformarvi in runner, clicker e bloater, tranquilli): il risultato è effettivamente strabiliante!

Gli accostamenti di colori scelti da Pascal ricordano in effetti piuttosto spesso fin troppo da vicino quelli di alcuni funghi, al punto da far quasi pensare a una scelta ben precisa dell'attore: difficile, chiaramente, immaginare un Pedro Pascal intento a consultare libri di botanica e quant'altro per scegliere cosa indossare quel giorno, ma insomma... Quando un personaggio ti entra nell'anima in quel modo, chi può dire quale sia il limite? Voi, intanto, godetevi questa carrellata di foto di Pedro Pascal! A proposito di outfit, Bella Ramsey ha parlato di quando le fu detto di non avere il look giusto per Hollywood.