The Last of Us: Pedro Pascal scoppia a ridere durante una scena drammatica del finale

Come è accaduto nel corso di queste ultime settimane, i vari attori protagonisti coinvolti in The Last of Us hanno spesso condiviso alcuni scatti dai dietro le quinte degli episodi man mano che questi andavano in onda su HBO. Anche Pedro Pascal non si è sottratto a questa tradizione condividendo un buffo video dall'ultimo episodio dello show.

Pedro Pascal ha trovato il modo di mantenere la leggerezza sul set, anche durante una delle scene più drammatiche della serie. L'attore è andato su Instagram per rendere omaggio al finale della prima stagione e ha condiviso un video di lui che esce fuori improvvisamente dal personaggio durante la scena finale. Quando Ellie lo affronta sulla verità di ciò che è accaduto all'ospedale con le Luci e gli parla della perdita che ha vissuto nella sua vita, Joel cerca di rassicurarla.

Improvvisamente però, nel bel mezzo del discorso, si vede che ha chiaramente dimenticato le sue battute e scoppia subito a ridere. Naturalmente, anche Bella Ramsey è scoppiata a ridere. Potete vedere la scena nel post in calce a questa news insieme alle foto inedite dal set.

È già stato confermato che The Last of Us verrà distribuito fisicamente in home video nel corso di quest'anno, quindi se saremo fortunati la HBO inserirà un lungo dietro le quinte nell'edizione che magari potrebbe includere anche questo buffo video postato da Pascal.

Al momento, non ci resta che attendere con impazienza l'arrivo di The Last of Us 2 che verrà diviso in più stagioni, secondo quanto confermato dagli stessi autori dello show, Craig Mazin e Neil Druckmann. La storia raccontata nel videogame The Last of Us: Part II è così immensa che una sola stagione non sarebbe sufficiente a raccontarla nel modo giusto. Non è chiaro se serviranno due o più stagioni, ma più di una è ormai una certezza.