The Last of Us, ecco perché Bella Ramsey potrebbe essere una Ellie perfetta

Dopo molte speculazioni, sappiamo finalmente che Pedro Pascal e Bella Ramsey interpreteranno Joel ed Ellie nella serie HBO The Last of Us. Quello che potrebbe essere l'adattamento videoludico più eccitante in produzione al momento, però, si è riempito di polemiche perché ad alcuni non hanno convinto i nomi degli attori scelti.

Come di solito, infatti, quando vengono fatti questi annunci di casting, ci sono alcuni fan che non sono convinti che queste siano le scelte giuste per due dei personaggi più iconici del mondo videoludico. Alcuni di questi dubbi derivano dalla sfilata di grandi nomi che erano associati a questi ruoli in passato (tra cui Mahershala Ali e Maisie Williams), ma altri semplicemente non pensano che questa coppia abbia le giuste qualità necessarie. Tuttavia, dando una rapida occhiata alle loro filmografie, vediamo perché in particolare Bella Ramsey è perfetta per The Last of Us.

Molte persone associano immediatamente Bella Ramsey a Lyanna Mormont. Non solo il personaggio di Game of Thrones è una delle migliori aggiunte al cast della serie nelle ultime stagioni, ma il ruolo è il più grande (e probabilmente il migliore) di Ramsey fino ad oggi. Ancora più importante, ci sono elementi del personaggio di Lyanna Mormont che ricordano ciò che Ellie alla fine diventa. Senza immergersi troppo in profondità negli spoiler, Ellie percorre alcuni sentieri oscuri in The Last of Us Part 2. Non che il personaggio finisca per diventare qualcosa di completamente diverso da quello che era, ma si trasforma in ciò che alcuni temevano sarebbe diventata.

Inoltre, sapevate che è anche una cantante molto talentuosa? Anche se il suo stile canoro finora mostrato non si adatta al mondo di The Last of Us, le sue abilità sono indiscutibili e quindi potrebbe eseguire in modo convincente le scene di canto che si collocano tra le migliori di Ellie nei giochi. Infine, aspetto da non sottovalutare, Ellie ha solo 14 anni quando la incontriamo in The Last of Us e 19 anni quando inizia The Last of Us Part 2, ma a quel punto si sente già una veterana del mondo in cui è nata. Il motivo per cui Ramsey cattura così tanta attenzione in Game of Thrones non è che fosse un'attrice bambina di talento che ha superato le aspettative, ma quanto ci abbia immediatamente convinto che poteva essere credibilmente la dominatrice di un regno freddo e duro nonostante fosse così giovane. In uno spettacolo pieno di guerrieri tosti, c'era la sensazione che il più duro di tutti fosse una tredicenne con la vendetta nel cuore. Insomma, più Ellie di così...

