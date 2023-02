The Last of Us, perché i bloater diventano così grandi?

L'ultimo episodio della serie HBO sulla pandemia da Cordyceps (Resistere e sopravvivere) ha ottenuto un successo strepitoso, anche grazie all'anticipata messa in onda dell'episodio 5 di The Last of Us. Tuttavia, alcuni avvenimenti lasciano qualche interrogativo negli spettatori: ad esempio, perché i bloater sono così grandi?

Innanzitutto, occorre specificare cosa si intende per "bloater" – traducibile in "gonfiore": con tale termine si intende uno degli stadi finali dell'infezione da Cordyceps, poiché l'ospite, raggiunta una quantità simile di fungo all'interno del proprio corpo, finisce col gonfiarsi fino a diventare gigante. L'immagine del mostro esprimeva un'atmosfera a dir poco infernale, a cui hanno contribuito la difficoltà dell'impresa, l'enorme stazza del mostro e le fiamme in sottofondo; proprio quello che abbiamo visto nei minuti finali del quinto episodio, durante lo scontro del (rinnovato) gruppo di protagonisti contro l'agguerrito esercito guidato da Perry.

Contrariamente ai semplici Clicker – che prediligono mordere le loro vittime, nel tentativo di infettarle, – ai bloater basta affidarsi alla loro forza bruta, perciò non sorprende che riescano a catturare esseri umani per poi squarciarli con le braccia; il tutto in una dinamica ben conosciuta dagli appassionati del videogioco per PS4, che si sono ritrovati più volte a fronteggiarla.

A impersonare una creatura così terribile è stato uno stuntman con un'altezza superiore ai due metri, con addosso un costume dal peso complessivo di 40 chilogrammi... Un'impresa altrettanto estrema rispetto a quella di Joel, Ellie e tutti gli altri, non vi pare?

