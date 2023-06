The Last of Us, ecco perché Pedro Pascal non ha ancora visto il finale di stagione

The Last of Us è stata una delle serie più apprezzate dell'anno e una delle più seguite di sempre per HBO che ha saputo tenere incollati ai teleschermi milioni di appassionati in tutto il mondo. Tuttavia, c'è ancora qualcuno che non ha guardato il finale della prima stagione e sembra incredibile che questo qualcuno sia proprio Pedro Pascal.

In una chiacchierata con Variety, Pascal ha spiegato che The Last of Us gli sembra ancora troppo reale e che gli farebbe "troppo male" sedersi e guardarlo fino alla fine.

"Ho visto tutto fino a quel momento. Non ho mai fatto nulla per un periodo così lungo, quindi il mio attaccamento a quell'esperienza è sono stati strani. Come uomo che sta per compiere 50 anni, sento questo attaccamento emotivo, innocente e semi-rabbioso a un'esperienza che è finita. Continua, ma non ci sarà mai più l'incontro con Bella per la prima volta, il lavoro con Craig, con l'intera troupe, con la mia amica Coco, che mi ha fatto i capelli, e l'intera esperienza familiare. Penso che sia stato come innamorarsi, e al punto in cui pensi: 'Non mi innamorerò più'. Perché fa troppo male".

Se invece come noi avete visto la conclusione, vi rimandiamo alla nostra recensione del finale di The Last of Us.

"Fa troppo male" è un'espressione che racchiude perfettamente i sentimenti di molti nei confronti di The Last of Us. Questo dovrebbe essere il motto della storia d'ora in poi, sia in televisione che nei videogiochi. Allo stesso tempo, si capisce perfettamente perché Pedro si senta così attaccato al ruolo e non si può non pensare a quello che dovrà sopportare nel continuo della storia. Ma qui si entrerebbe nel territorio degli spoiler di The Last of Us Part II.

Nel frattempo, i lavori su The Last of Us 2 sono stati rallentati dallo sciopero degli sceneggiatori della WGA, ma HBO dovrebbe ancora rispettare l'eventuale inizio delle riprese tra la fine di quest'anno e il 2024.