The Last of Us: tutti i personaggi e gli attori confermati finora

Manca ancora tanto, forse un intero anno, all'uscita su HBO Max di The Last of Us, adattamento in dieci puntate della nota serie videoludica della Naughty Dog. Poco si sa della fase di riprese, tenuta in gran riserbo, ma se c'è un comparto in continuo aggiornamento è il cast che comporrà la serie.

Non è facile, lo sappiamo, andare a scegliere chi, nel mare magno di attori hollywoodiani, debba dare il volto ai personaggi tanto amati del videogioco di Neil Druckmann. Vuoi le pretese di una fanbase a tratti inclemente, vuoi l'approccio già cinematografico della serie di videogiochi - che verrebbe quasi da ricalcare, richiamando in toto gli attori che prestarono il loro volto al rendering per PlayStation - il lavoro di casting in questa serie potrebbe rivelarsi uno dei più difficili e delicati degli ultimi tempi, fonte di critiche ma anche di scelte particolarmente apprezzate.

Vi abbiamo già anticipato molte delle novità di The Last of Us, fra le quali non si può annoverare la scelta dei due protagonisti, già nota da tempo. Stiamo parlando ovviamente di Joel ed Ellie, che verranno interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey: il primo è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo, grazie a Narcos e The Mandalorian; la seconda è nota principalmente per aver interpretato l'impavida Lyanna Mormont in Game of Thrones - dove è comparso anche Pascal - e si è detta terrorizzata dalle proporzioni di The Last of Us.

Il videogioco di Druckmann però, era tutt'altro che un viaggio completamente a due, risentendo dell'aiuto - o della minaccia - di tutta una serie di personaggi, fra aiutanti e non , incontrati lungo il percorso. Il primo, fondamentale, è Tommy, fratello di Joel, che sarà interpretato da Gabriel Luna, villain principale di Terminator: Destino oscuro. L'altra è Tess, amica di vecchia data di Joel che nel primo videogioco, però, muore quasi subito. Nella serie invece, stando allo showrunner Craig Mazin, dovrebbe avere uno spazio maggiore, interpretata dalla protagonista di Fringe e Mindhunter Anna Torv.

Ora qualche vecchio nome direttamente dai videogiochi: dopo aver prestato il volto a Marlene, capo delle Luci, Merle Dandridge tornerà a interpretarla anche nella serie; Jeffrey Pierce invece, voce di Tommy in game, sarà un personaggio di nome Perry, non presente negli originali. Infine i ruoli minori: Nico Parker sarà Sarah, figlia di Joel; Con O'Neill e Murray Bartlett due sopravvissuti (originali) incontrati lungo il percorso; Brad Leland un personaggio misterioso, anch'esso inedito, di nome Mr. Adler.

Recentissime new entry su The Last of Us danno Natasha Mumba (The Handmaid's Tales) nel ruolo di Kim Tembo. Altri ruoli che ritroveremo nella serie rimangono vacanti, ma potrebbero far pensare a un grosso sum-up di tutti i capitoli dei videogiochi: Riley, la ragazza di Ellie in Left Behind, e un anonimo di quattro lettere, probabilmente Abby del secondo capitolo. Cosa pensate di questa possibilità? Ditecelo nei commenti!