The Last of Us, dove sarà possibile vedere la serie HBO in Italia?

Ormai da Luglio sono in corso le riprese di The Last of Us in Canada. I fan del videogioco aspettano l'esordio della serie da un po', e tante sono le domande che si pongono. La prima sicuramente è: la serie di The Last of Us sarà fedele al videogame? Si spera, il giusto. Lo show esordirà negli USA su HBO. Ma in Italia invece dove si potrà vederlo?

La serie creata da Neil Druckmann e Craig Mazin dovrebbe essere presentata in Italia su Sky Atlantic. O almeno questo è quanto si sa al momento.

Sapendo che le riprese del primo episodio di The Last of Us sono terminate il 31 Agosto, e che probabilmente la fase di produzione si prolungherà fino alla prossima estate, secondo alcune dichiarazioni, la serie dovrebbe arrivare sui nostri schermi intorno all'autunno 2022. Ovviamente i fan sperano in una sorpresa un po' prima.

In ogni caso si tratterà di un'opera di alta categoria, o almeno così è stata presentata dai creatori. E in effetti non sembrano essersi risparmiati, a partire dal cast, in cui troviamo il noto Pedro Pascal e Gabriel Luna nei panni di Joel e Tommy Miller. Nel ruolo di Ellie ci sarà invece Bella Ramsay. La stagione che vedremo adatterà il primo videogame, ma con le dovute modifiche. Ovviamente non nella caratterizzazione dei personaggi, il cui viaggio sarà l'elemento fondamentale.

Noi non vediamo l'ora di vederla, e voi?