The Last of Us, i nuovi poster ci ricordano che l'hype non è mai abbastanza!

Gennaio è ormai vicino, e con esso l'arrivo di The Last of Us su Sky e NOW: la serie targata HBO porterà per la prima volta sul piccolo schermo le avventure di Joel ed Ellie narrate nei due capitoli di una delle saghe videoludiche più apprezzate degli ultimi anni, e con l'avvicinarsi dell'esordio l'hype non può che arrivare alle stelle.

Hype che, chiaramente, viene sapientemente alimentato da HBO stessa: dopo averci mostrato Joel ed Ellie in un poster rilasciato pochi giorni fa, infatti, la produzione ha deciso di mostrarci finalmente tutti i principali protagonisti dello show basato sulla creatura di Naughty Dog.

Oltre ai già citati Ellie e Joel, ovviamente rispettivamente interpretati da Bella Ramsey e Pedro Pascal, i character poster pubblicati pochi minuti fa ci mostrano infatti anche Tommy (Gabriel Luna), Tess (Anna Torv), Sarah (Nico Parker), Riley (Storm Reid), Marlene (Merle Dandridge), Henry (Lamar Johnson), Sam (Keinvonn Woodard), Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett).

Nomi che potranno non dire nulla ai neofiti, ma che a coloro che hanno amato i due giochi pubblicati in esclusiva Sony ricorderanno sicuramente avventure, emozioni e, perché no, sonore imprecazioni davanti allo schermo! Cosa ve ne pare? Diteci la vostra nei commenti! Murray Bartlett, intanto, ci ha promesso grandi cose per questa The Last of Us.