The Last of Us: poster nuovo di zecca per l'imminente serie HBO!

Da che non si avevano notizie sull'arrivo di The Last of Us, ormai manca poco più di un mese all'uscita della serie su HBO e in Italia su Sky e NOW. Ultime cartucce da sparare per il team promozionale, che ora ci riporta Joel ed Ellie al centro di questo poster nuovo di zecca, che strizza l'occhio al videogioco.

Dopo un leak clamoroso di The Last of Us ma che sembrava impossibile dare per buono, “rubato” alla schermata di HBO Max a causa di un errore di caricamento, lo streamer ha dovuto ammettere la bellissima notizia: la serie con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey arriverà sugli schermi dal 15 gennaio del nuovo anno pronto a scoccare. Bellissima notizia perché prima di allora si sapeva solo sarebbe arrivata nel 2023 e si vociferava addirittura per metà anno, sicuramente non così presto.

Dal lato promozione le cose si sono fatte immediatamente più rapide. Dopo un teaser che ci aveva mostrato le primissime immagini della serie, sono arrivati a cascata i character poster ma soprattutto un bellissimo trailer esteso di The Last of Us, che riporta anche musicalmente tutta la nostalgia dei due capitoli videoludici.

Ora tocca a un nuovo poster scoccare uno degli ultimi rintocchi prima dell’arrivo della serie. Probabilmente seguirà un secondo trailer e poi sarà il momento di sedersi comodamente sul divano e lasciarsi trasportare da questo nuovo capolavoro annunciato – incrociamo le dita – e atteso ormai da anni. E anche questo poster, che trovate subito sotto in calce all’articolo, ci riporta alle pose di Joel ed Ellie nei videogiochi.

