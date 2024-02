The Last of Us premiato ai SAG Awards con The Bear e Succession: tutti i vincitori

Mentre Oppenheimer dominava i SAG Awards cinematografici per consolidare ulteriormente il suo status di favorito agli Oscar 2024, The Last of Us, The Bear e Succession monopolizzavano la serata sul fronte televisivo.

Dopo aver vinto numerosi trofei ai Golden Globes, ai Critics Choice Awards e soprattutto agli Emmy Awards il mese scorso per la sua ultima stagione, Succession, che guidava i SAG Awards TV con cinque nomination, ha portato a casa solo un premio, anche se quello più importante, ovvero il trofeo per il miglior cast. A sorpresa, però, dopo che Kieran Culkin e Sarah Snook avevano vinto il premio come miglior attore e attrice in una serie drammatica ai Golden Globe, ai Critics Choice Awards e agli Emmy, tutti nell'arco di 10 giorni a gennaio, a sorpresa entrambe le star hanno perso ai SAG.

Al loro posto, infatti, Pedro Pascal di The Last of Us ha vinto il premio come miglior attore drammatico, una categoria in cui Succession contava tre dei cinque candidati, mentre Elizabeth Debicki di The Crown ha vinto come migliore attrice drammatica. Nel frattempo, per il lato commedie, a trionfare è stato The Bear di FX, che ha portato a casa il primo premio nella categoria del miglior cast in una commedia televisiva, oltre ai premi individuali per attore e attrice in una commedia: Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, rispettivamente, con White che ha vinto il suo secondo SAG Award consecutivo per la serie.

Nel link della fonte che trovate qui sotto tutti i vincitori dei SAG Awards.