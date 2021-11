The Last of Us: prime immagini della città di Jackson e una nuova aggiunta al cast

Mentre Bella Ramsey si dice terrorizzata per The Last of Us, i lavori per la serie tratta dal celebre franchise videoludico proseguono a pieno ritmo. Man mano che la produzione prosegue, sui social spuntano nuovi dettagli, e stavolta sono arrivate le prime immagini della città di Jackson.

Per la precisione, si tratta di una serie di immagini trapelate da una presentazione mostrata al Consiglio di Canmore, città canadese che ospiterà una parte delle riprese di The Last of Us, ovviamente quelle ambientate nella cittadina di Jackson. Si tratta di alcuni artwork che mostrano un paesaggio innevato durante il periodo natalizio, sullo stile di quanto visto in The Last of Us 2. Nel gioco originale di Naughty Dog, è qui che il protagonista Joel si riunisce con il fratello Tommy, che nella serie sarà interpretato da Gabriel Luna.

Inizialmente, con queste immagini, era stato anche condiviso su YouTube un video della riunione del Consiglio di Canmore, sfortunatamente però, il filmato è stato tempestivamente rimosso. Pare che l'episodio 7 della prima stagione di The Last of Us sarà quello ambientato nella cittadina di Jackson.

Inoltre, dopo l'ingresso di Natasha Mumba nel cast di The Last of Us, iniziano a susseguirsi voci in merito ad un'altra new entry. In particolare su IMDB è comparso come personaggio ricorrente un certo Mr. Adler, un insegnante che dovrebbe essere interpretato da Brad Leland.

Cosa vi aspettate da questa serie? Naturalmente, ditecelo nei commenti.