The Last of Us: prime immagini dall'episodio 2, c'è anche un Infetto!

HBO ha diffuso in anteprima alcune nuove immagini tratte dal secondo episodio della prima stagione di The Last of Us, che verrà trasmesso il prossimo 22 gennaio (in Italia arriverà su Sky e in streaming su Now il 23 gennaio in versione sottotitolata). Nelle immagini, possiamo dare una prima occhiata anche a uno dei temibili zombie/infetti.

In calce alla notizia trovate le immagini in anteprima dell'episodio 2 di The Last of Us, intitolato "Infected". Le immagini mostrano un incontro con gli Infetti e una donna senza nome (l'attrice Christine Hakim) in quello che sembra essere un laboratorio, suggerendo che potenzialmente potrebbe essere rivelata l'origine dell'infezione da Cordyceps.

A differenza del videogioco, in The Last of Us della HBO il fungo scatenante non si diffonde attraverso spore aeree. Verrà data invece un'altra spiegazione, non ancora rivelata, per l'apocalisse fungina che potrebbe essere spiegata nel secondo episodio.

"Ovviamente, ci sono alcune cose importanti che sappiamo di aver mantenuto [dal videogioco], ma poi ci sono sfide nel passaggio dal gioco alla serie che dovevano essere prese in considerazione", ha dichiarato a ComicBook il co-creatore e showrunner della serie Craig Mazin, che ha scritto e diretto l'Episodio 1. "Per esempio, piccole cose come le spore. Nel gioco si incontrano le spore e bisogna indossare una maschera antigas. Nel mondo che stiamo creando, se mettessimo le spore nell'aria, sarebbe abbastanza chiaro che si diffonderebbero ovunque e tutti dovrebbero indossare una maschera per tutto il tempo. E probabilmente a quel punto tutti sarebbero completamente infetti".

Mazin ha proseguito: "Quindi, abbiamo sfidato noi stessi e siamo riusciti a trovare un nuovo modo interessante per spiegare la diffusione del fungo, ma soprattutto, credo che ci siamo semplicemente connessi con l'anima e lo spirito del gioco".

Su queste pagine vi rimandiamo alla recensione della 1x01 di The Last of Us; in una recente intervista, Pedro Pascal ha svelato l'aspetto più spaventoso di Joel.