The Last of Us, prime informazioni sulla storia: un dettaglio farà felice i fan del gioco!

Nelle scorse ore sono arrivate dagli Stati Uniti nuove ed interessantissime informazioni su The Last of Us, atteso adattamento televisivo del celebre videogame di Naughty Dog che avrà per protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Parlando con IGN durante l'SXSW 2021, il game director e produttore esecutivo Neil Druckmann ha svelato l'approccio col quale lui e lo showrunner Craig Mazin stanno lavorando alla serie tv HBO, dichiarando:

"Abbiamo detto che la stagione 1 della serie adatterà il primo videogame della saga, ma questo non vuol dire che i personaggi indosseranno gli stessi abiti, le stesse camice, cose così. Queste sono cose superficiali. Quello che ci interessa davvero è capire chi sono queste persone e il senso del loro viaggio. A volte, ad esempio, stiamo utilizzando gli stessi dialoghi del gioco. Altre volte quei dialoghi cambiano notevolmente per ottenere un effetto molto migliore, perché abbiamo a che fare con un mezzo diverso. Nel gioco, ad esempio, hai bisogno di un maggior numero di scene di violenza perché devi abituare il giocatore ad entrare in quella meccanica. In una serie tv non serve, e HBO è fantastica nel bilanciare azione hardcore e il dramma dei personaggi. Per esempio alcuni dei miei episodi preferiti finora sono notevolmente diversi rispetto alla storia dei videogame e non vedo l'ora che la gente possa vederli".

Inoltre, Druckmann ha svelato anche le prime anticipazioni sui mostri della serie: "Ho appena visto il primo test protesico per il Clicker ed è fantastico. È così bello vedere questa cose prendere vita in forma fisica".

Per altri approfondimenti ecco chi potrebbe interpretare Marlene, Tess e gli altri personaggi del videogame.