The Last of Us: le principali differenze tra la serie e il prologo del videogioco

Come ci si aspettava, The Last of Us ha mandato in tilt HBO Max e facendo letteralmente impazzire i fan dell'omonimo videogioco PlayStation con questo primo attesissimo episodio ma appunto, quali sono le differenze tra il prologo di quest'ultimo e la serie tv che ha da poco iniziato la sua corsa televisiva?

In generale, lo show HBO segue passo passo le avventure di Joel e Ellie, sebbene siano state apportate alcune modifiche per poter adattare meglio al piccolo schermo questa appassionante storia. Se nel gioco la storia dal regalo fatto da Sarah a padre, Joel, la serie tv su concentra proprio sul modo in cui la figlia del personaggio interpretato da Pedro Pascal ha vissuto quel giorno. Scopriamo infatti dove la ragazza ha fatto riparare quell'importante orologio e soprattutto come è accorta in prima persona della tragica fine del mondo.

E se come l'abbigliamento di Sarah, anche la fuga di Tommy è identica a quella vista nel videogame, per accrescere ancora ulteriormente la tensione, la serie creata da Craig Mazin e Neil Druckmann aggiunge anche la raccapricciante scena di un aereo che precipita.

Subito dopo il salto temporale di 20 anni, ci rendiamo subito che il Joel di Pedro Pascal non è così "spietato" e "brutale" quanto questo del gioco, questa componente del personaggio viene mostrata in maniera meno nitida, così che lo spettatore possa subito affezionarsi ad esso.

Anche quando entra in gioco Ellie, la narrazione è pressappoco identica a quella del gioco, sebbene venga dato uno sguardo più approfondito alla vita post-pandemica. Joel poi si trova a fare i conti con un agente della F.E.D.R.A. (anzichè due come nel gioco) che sceglie di fare fuori a mani nude invece di ucciderlo con un colpo di pistola alla tempia, mostrando tutto il suo rancore per quanto accaduto a Sarah.

Per scoprirne di più, date uno sguardo alla nostra recensione del primo episodio di The Last of Us e diteci nei commenti cosa ne pensate.