The Last of Us, i produttori sulla possibile Stagione 3: 'Non datela per scontata'

Nonostante Neil Druckmann e Craig Mazin abbiano spesso fatto riferimento a una Stagione 3 di The Last of Us, riferendosi al fatto che la storia raccontata nella seconda parte del videogame sarebbe stata affrontata in più di una stagione, HBO ha frenato gli entusiasmi e ha dichiarato che un eventuale proseguimento non deve essere dato per scontato.

The Last of Us è stato rinnovato per una seconda stagione, anche se lo sviluppo della stagione è stato bloccato dallo sciopero degli sceneggiatori. Una terza stagione, tuttavia, non è garantita, secondo quanto dichiarato da Francesca Orsi, responsabile del settore drama della HBO. Al momento, Orsi ha dichiarato a Deadline che lo showrunner Craig Mazin e il creatore della serie Neil Druckmann stanno ancora cercando di capire in che modo concludere la serie e che hanno un'idea di come potrebbe svolgersi una terza stagione, ma si concentreranno su una stagione alla volta.

"Credo che Craig e Neil stiano ancora cercando di capire dove si andrà a parare", dice Orsi. "Abbiamo sentito vagamente che c'è un'idea per la terza stagione della serie, ma per il momento stiamo affrontando una stagione alla volta. A questo punto non c'è alcuna garanzia che avremo una terza stagione, ma so che entrambi hanno una visione di come potrebbe svolgersi. Se questo si tradurrà in ulteriori stagioni, non lo so ancora".

Naturalmente, a meno che non si verifichi un calo massiccio di spettatori nella seconda stagione, sembra abbastanza probabile che una terza stagione verrà realizzata. Vale la pena notare che il secondo gioco è risultato molto divisivo tra i fan poiché ha preso decisioni che hanno portato alcuni fan a non finire di giocarlo. Detto questo, solo il tempo ci dirà se la serie riuscirà a gestire la sua controversa storia in un modo più facile da digerire per alcuni fan.