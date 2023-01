The Last of Us proiettato nei cinema tre giorni prima di HBO (ma solo a New York)

Alla premiere di The Last of Us su HBO manca davvero pochissimo, giusto una decina di giorni, ma un pubblico in particolare avrà modo di gustarla non solo proiettata sul grande schermo di una sala cinematografica ma con ben tre giorni d'anticipo sulla programmazione ufficiale in streaming. Purtroppo, dovreste abitare a New York per poterlo fare.

Se vivete a New York o avete la possibilità di recarvi nella Grande Mela il 12 gennaio, potrete vedere The Last of Us tre giorni prima sul grande schermo. Sei proiezioni dello spettacolo si terranno all'Angelika Film Center di New York City il 12 gennaio 2023, con la prima proiezione alle 13:00 e l'ultima alle 22:15. L'evento è descritto come un'"esperienza immersiva di 2 ore" in cui i fan potranno vedere il primo episodio (la durata della premiere di The Last of Us è infatti lunga quanto un vero e proprio film).

In secondo luogo sarà necessario avere almeno 18 anni per poter partecipare all'evento e prenotare i posti a sedere. Nel corso della proiezione, verranno offerti una bevanda analcolica e uno spuntino, ma non sarà possibile acquistare nient'altro e non saranno consentiti cibi o bevande presi all'esterno.

Per tutti gli altri, invece, sarà possibile godersi la prima puntata di The Last of Us comodamente sul proprio divano il 15 gennaio su HBO, mentre dal 16 gennaio sarà disponibile per gli spettatori italiani su Sky e in streaming su Now (mentre dal 23 gennaio sarà disponibile in versione doppiata).

Per rassicurare un po' tutti, il creatore dello show e del videogame Neil Druckmann ha dichiarato che The Last of Us non sarà come Resident Evil:

"Volevamo fare l'opposto di Resident Evil. Per carità, adoro Resident Evil, ma è molto esagerato nel suo modo di raccontare la sua storia e ha una grande di varietà di nemici. A noi più dell'azione importava un altro aspetto delle storie di apocalisse, vale a dire l'intimità delle relazioni che si vengono a creare. E' una situazione che offre un'esplorazione dell'amore incondizionato che un genitore prova per il proprio figlio e da qui si aprono due scenari possibili: le cose belle che potrebbero derivarne, e le cose davvero orribili che quasi certamente accadranno".