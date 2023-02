The Last of Us, pubblicata la colonna sonora della prima stagione!

Parte del successo che sta avendo l'adattamento HBO di The Last of Us è dovuto anche alla colonna sonora della serie curata nei minimi dettagli e capace di adattarsi perfettamente al contesto che viene raccontato. E' stata pubblicata la raccolto delle musiche della serie con alcune aggiunte notevoli.

A curare la colonna sonora di The Last of Us è stato il due volte premio Oscar Gustavo Santaolalla, conosciutissimo per il suo lavoro fatto con le musiche di film come I segreti di Brokeback Mountain e Babel. L'autore è riuscito a riportare tutta l'inquietudine e la paura che trasmette il mondo raccontato da Mazin e Druckmann, puntando anche su alcune importanti aggiunte portate da David Fleming. Abbiamo già visto come The Last of Us sia stato capace di reindirizzare i gusti musicali del suo pubblico. Gli ascolti di Never Let Me Down Again dopo il sesto episodio sono aumentati del 200%.

Cosa molto simile era successa con Long, Long Time brano di Linda Ronstadt ascoltato nel terzo episodio. La versione eseguita da Nick Offerman durante la puntata è stata inserita nella racconta della colonna sonora insieme all'inquietante cover del brano dei Depache Mode sentito nella 1x06. Insomma, come qualsiasi prodotto di massa anche The Last of Us con la sua musica e il lavoro di ricerca fatto su di essa, sta appassionando milioni di persone in giro per il mondo. "Creare la musica per la serie HBO basata sul videogioco The Last Of Us è stata, in un certo senso, un'espansione di ciò che abbiamo sviluppato e registrato per la prima puntata del gioco" ha commentato Santaolalla, parlando del lavoro fatto sulla colonna sonora.

Mentre la serie continua ad andare avanti con successo, noi vi consigliamo il nostro approfondimento dell'episodio 7 di The Last of Us riguardo differenze e similitudini con il gioco.