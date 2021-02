The Last of Us: le puntate di GOT da rivedere con Pedro Pascal e Bella Ramsey

Finalmente ci siamo. Dopo una lunga attesa, abbiamo scoperto chi saranno gli attori principali del cast della serie televisiva che tutti i fan di The Last of Us aspettano: Pedro Pascal e Bella Ramsay saranno Joel ed Ellie nello show TV della HBO di TLOU. Prima di vedere i due attori nel drama post-apocalittico, rivediamo insieme la loro carriera.

In particolare, c'è già stata una serie TV nella quale i due attori hanno recitato "insieme" (senza mai di fatto incontrarsi, tuttavia), ovvero Game of Thrones. Ecco perché oggi vogliamo ricordarvi le migliori puntate nelle quali sono apparsi Pedro Pascal e Bella Ramsey in GOT. Iniziamo.

Le due spade

La quarta stagione de Il Trono di Spade non avrebbe potuto cominciare nel migliore dei modi. L'esordio del personaggio di Oberyn Martell, interpretato proprio da Pedro Pascal e che avviene nella prima puntata della quarta stagione, dal titolo Le due spade, è senza dubbio memorabile: un personaggio pieno di vizi, malizia, con un ego spropositato e un grande appetito sessuale, ma ha anche dei difetti. Tuttavia, Oberyn dimostra anche da subito il suo intelletto e ingegno nel suo dialogo con Tyrion (Peter Dinklage), durante il quale palesa subito il suo desiderio di vendetta.

Alleanze

Il debutto del personaggio di Lyanna Mormont, ovvero Bella Ramsey, non è di certo stato da meno. Durante il settimo episodio della sesta stagione, intitolato Alleanze, Jon Snow (Kit Harington), Sansa Stark (Sophie Turner) e Davos Seaworth (Liam Cunningham), fanno la conoscenza della lady reggente dell'Isola dell'Orso per cercare aiuto contro i Bolton. Lyanna dimostra da subito una grande forza d'animo, un carattere deciso, e decide di appoggiare senza alcun dubbio gli Stark.

Il campione

Una delle migliori prove fornite da Pedro Pascal in Game of Thrones la troviamo nel settimo episodio della quarta stagione, ovvero Il campione, nella quale comunica la sua decisione di voler essere lui il campione di Tyrion contro La Montagna Gregor Clegane (Hafþór Júlíus Björnsson), nel processo per singolar tenzone. La conversazione tra Tyrion e Oberyn, nella quale quest'ultimo ricorda tutto il dolore provato, è semplicemente memorabile.

I venti dell'inverno

Nel decimo episodio della sesta stagione, dal nome I venti dell'inverno, troviamo una delle scene più memorabili con Lyanna come protagonista. Dopo la sconfitta di Ramsay Bolton (Iwan Rheon), durante un consiglio per decidere il futuro del Nord, è proprio Lyanna a dichiarare per prima di vedere Jon come unico e giusto Re del Nord, seguita successivamente da tutti gli altri presenti al consiglio. Indimenticabile.

La vipera e la montagna

L'ultima apparizione di Oberyn nella serie avviene durante l'ottavo episodio della quarta stagione, intitolato La Vipera e la Montagna. Nella commovente puntata, veniamo a conoscenza non solo delle grandi abilità di Oberyn come combattente, ma anche di tutta la sua tragica storia. Da rivedere assolutamente.

La lunga notte

Per un'ultima volta vediamo anche il personaggio di Lyanna Mormont, ed è nel drammatico e incredibile terzo episodio dell'ottava e ultima stagione di GOT, ovvero La lunga notte. Il coraggio e l'incredibile tenacia della ragazza le hanno regalato un ultimo, fantastico momento, che non scorderemo mai.

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo alla notizia di chi dirigerà il pilot della serie TV HBO di The Last of Us. E ora vogliamo sapere la vostra: vi piace la scelta di affidare a Pedro Pascal e a Bella Ramsey i ruoli di Joel ed Ellie per lo show TV HBO The Last of Us? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!