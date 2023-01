The Last of Us, qual è la canzone trasmessa dalla radio alla fine del primo episodio?

Dopo tanta attesa, The Last of Us è finalmente tra noi: la serie HBO ha fatto il suo esordio lo scorso lunedì ed ha già cominciato a raccogliere i pareri entusiasti dei fan, che sembrano aver decisamente apprezzato la fedeltà al materiale di partenza nonostante qualche piccola e più che giustificata licenza poetica.

Una di queste è senz'altro la presenza di una canzone mai comparsa nel gioco targato Naughty Dog: si tratta di Never Let Me Down Again, pezzo dei Depeche Mode inciso nel 1987 e vero e proprio classico della band capitanata da Dave Gahan.

Si tratta, nella fattispecie, del secondo singolo estratto dall'album Music for the Masses, tra i più grandi successi discografici dei Depeche Mode. Ma per quale motivo la canzone è stata inclusa nello show? L'unico episodio finora andato in onda ci fornisce in effetti anche questa spiegazione: la musica è utilizzata da Joel per ricevere dei messaggi in codice tramite una radio, e il fatto che questa trasmetta musica anni '80, come ci viene lasciato intendere dal personaggio di Pedro Pascal in una delle scene precedenti, è sinonimo di guai in arrivo.

La scelta di puntare su un pezzo del genere potrebbe essere inoltre un tentativo della produzione di ricalcare quanto fatto da Stranger Things con Running Up That Hills di Kate Bush, che lo scorso anno ha conosciuto grazie allo show Netflix una vera e propria seconda giovinezza. Riusciranno i Depeche Mode a fare altrettanto? Staremo a vedere! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del primo episodio di The Last of Us.