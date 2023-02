The Last of Us, qual è l'episodio più lungo della stagione?

The Last of Us, serie HBO creata da Craig Mazin e Neil Druckmann, si differenzia dalla concorrenza non soltanto per l'indubbia qualità narrativa, ma anche per alcuni espedienti produttivi: basti pensare alla lunghezza degli episodi, sensibilmente diversa l'una dall'altra. Ma qual è la puntata con il minutaggio maggiore?

Per il momento, l'episodio più lungo è il primo (intitolato "Quando sei perso nell'oscurità"), con 81 minuti su schermo. Una durata simile ha il compito di esprimere la vita di Joe, Sarah e Tommy prima dell'epidemia da Cordyceps, così come i primi segnali del declino e il flashforward di venti anni. Seguono il terzo episodio ("Long, Long Time", traducibile in "Tanto, tanto tempo fa", 75 minuti) e il secondo ("Gli infetti", 53 minuti). La differenza tra questi ultimi due è di 8 minuti, mentre tra il primo e il secondo raggiunge addirittura i 18 minuti.

Tuttavia, la durata degli episodi successivi al terzo è già stata annunciata – seppur provvisoriamente. Abbiamo perciò la puntata numero quattro (50 minuti), cinque e sei (59), sette (56) e otto (51), mentre l'ultima, stranamente, avrà una durata di "soltanto" 43 minuti. La stagione riuscirà a trovare una conclusione soddisfacente, pur con una durata finale così ridotta rispetto alle altre? In una recente intervista, Mazin confessa che i prossimi episodi di The Last of Us riveleranno qualcosa sul passato di Joel. Tornando alla classifica, le prime due posizioni rimangono invariate, mentre il secondo episodio viene momentaneamente superato dal quinto, sesto e settimo. Infine, la discrepanza tra l'episodio più lungo e più corto è di ben 38 minuti.

Ricordiamo che il quarto episodio sarà pubblicato il 5 febbraio 2023, con il titolo di "Please Hold My Hand ("Per favore, stringi la mia mano"). Nel frattempo, ecco la recensione sul terzo episodio di The Last of Us.