The Last of Us, qual è stata la reazione dei fan alla drastica decisione di Joel?

Chi già aveva avuto modo di vivere, joystick alla mano, le avventure di Joel e Ellie era ovviamente preparato a ciò che sarebbe accaduto in questo season finale di The Last of Us: lo stesso non si può dire dei neofiti del mondo messo in ginocchio dal Cordyceps, che solo ora hanno potuto assistere ad una delle scene più dure della storia.

Stiamo parlando, ovviamente, del massacro compiuto da Joel nell'ospedale una volta scoperto che Ellie sarebbe inevitabilmente morta sotto i ferri perché i medici delle Fireflies potessero prelevare dal suo cervello i campioni necessari a sviluppare una cura: gli stessi spettatori che hanno permesso a The Last of Us di battere House of the Dragon, dunque, si ritrovano ora a commentare le comprensibili ma discutibili azioni del personaggio di Pedro Pascal.

L'opinione più diffusa, a dirla tutta, è che Joel abbia effettivamente agito nel modo migliore: com'è possibile intuire da buona parte dei post pubblicati su Twitter, non sono pochi gli spettatori ad appoggiare la decisione del nostro protagonista o, comunque, a ricordare ai meno ferrati come Joel non ci sia mai stato presentato come un personaggio dall'animo immacolato. Perché sorprendersi, dunque? E voi, da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti! Craig Mazin, intanto, anticipa già lo sviluppo di più stagioni di The Last of Us per coprire la seconda parte del gioco.