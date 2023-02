The Last of Us: ecco qual era l'unica parola bandita dal set della serie HBO

The Last of Us è uno dei videogame più celebri dell'ultimo periodo che ora sta avendo nuovamente il suo periodo di gloria grazie all'adattamento televisivo prodotto da HBO e realizzato da Craig Mazin insieme all'autore del gioco Neil Druckmann. Anche l'atmosfera sul set è stata unica, ma una parola in particolare è stata bandita durante le riprese.

Per mantenere lo stesso tipo di autenticità del gioco, sul set è stata vietata una parola, e sì, è quella che tutti avete già intuito: zombie. Anche se The Last of Us è ambientato in un mondo in cui persone infette vagano cercando di mordere e infettare altre persone, non sono zombie. Sono semplicemente simili a zombie e la distinzione era importante. Parlando con The Credits, il direttore della fotografia di The Last of Us, Eben Bolter, ha rivelato che la parola era vietata sul set e ha sottolineato che la serie era molto più di un'altra "serie di zombie".

"Non ci era permesso dire la parola con la Z sul set", ha detto Bolter. "Era come una parola vietata. Loro erano gli Infetti. Non eravamo uno show sugli zombie. Certo, c'è tensione e momenti spaventosi, ma la serie è davvero incentrata sui nostri personaggi; gli Infetti sono un ostacolo che devono affrontare. Ad esempio, nel terzo episodio, Ellie sente un Infetto intrappolato sotto le macerie. Inizialmente è spaventata, ma poi la si vede crescere in fiducia, aprire l'Infetto e guardarne le fibre.

"Attraverso questo interesse, si capisce il significato dell'Infetto nella vita di Ellie. È nata in un mondo che è andato completamente in malora a causa di questa cosa e ora, forse, ha dentro di sé una soluzione a questo problema. Vediamo la performance di Bella che passa dalla meraviglia all'odio e cominciamo a pensare, di cosa è capace questa ragazza? C'è oscurità e rabbia. Quindi [anche nelle scene in cui compaiono gli Infetti], si tratta prima di tutto del personaggio e poi di raccontare la storia".

Alcune critiche si sono scagliate su The Last of Us per la mancanza di infetti e per l'eccessiva concentrazione sugli umani in alcuni episodi, ma alla fine gli infetti non sono il punto di forza della serie. È una serie sugli esseri umani e non è particolarmente sottile nemmeno su questo.

Disponibile su Sky e in streaming su Now in Italia, The Last of Us tornerà con un nuovo episodio domenica prossima. Recuperate il trailer dell'episodio 6 e le nuove immagini di Joel e Tommy.