The Last of Us, quando uscirà la serie HBO di Craig Mazin e Neil Druckmann?

Lo scorso marzo, a sorpresa, HBO ha annunciato l'arrivo di una serie TV di The Last of Us affidata Craig Mazin e Neil Druckmann, rispettivamente il creatore di Chernobyl e il direttore creativo del celebre videogioco targato Naughty Dog.

Si tratta senza dubbio di uno dei titoli più attesi dei prossimi anni, considerando l'impatto che la storia di Joel e Ellie ha avuto anche al di fuori del contesto videoludico, ma quando potremo finalmente mettere gli occhi sull'adattamento?

Mazin ha confermato che i lavori per la serie HBO potranno iniziare soltanto una volta uscito The Last of Us Parte II, che dopo due posticipi è pronto a debuttare sulla console di casa Sony il prossimo 19 giugno.

A questo punto, come per le altre produzioni televisive, tutto dipenderà dalla durata del lockdown: se la situazione dovesse risolversi entro breve tempo, Mazin e Druckmann potrebbero iniziare a lavorare allo show in vista di una potenziale uscita a fine 2021/ inizio 2022. D'altronde la macchina produttiva di HBO si è dimostrata negli anni una delle più efficienti dell'intero settore: basti pensare che House of The Dragon, prequel di Game of Thrones la cui lavorazione richiederà senza dubbio molto più impegno a livello di ambientazione, dovrebbe essere pronta entro il 2022.

Al contrario, se l'emergenza Coronavirus negli Stati Uniti dovesse allungare ancora di più i tempi, il blocco totale delle produzioni potrebbe condizionare l'intera programmazione del network, che si ritroverebbe a dover modificare le date di uscita di tutti i suoi titoli futuri (un po' come sta accadendo per il calendario cinematografico).

Voi cosa ne pensate? Credete che la serie arriverà sui nostri schermi in tempi relativamente brevi? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale sui possibili interpreti di Joel ed Ellie.