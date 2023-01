The Last of Us, quando escono gli episodi in italiano?

Il 2023 parte subito alla grande in chiave piccolo schermo: il nuovo anno ci regala subito una delle serie più attese, se non LA più attesa in assoluto di questa stagione, vale a dire The Last of Us. Ma qual è la programmazione a cui noi fan italiani dovremo attenerci per goderci gli episodi doppiati?

Facciamo un po' di ordine: il primo episodio di The Last of Us è sbarcato oggi su HBO Max, mandando peraltro in tilt la piattaforma streaming; in Italia, come sempre quando si tratta di produzioni HBO, l'esordio dello show con Pedro Pascal e Bella Ramsey è visibile già dalla scorsa notte (quella tra la domenica e il lunedì, per intenderci) su NOW, mentre su Sky Atlantic è andato in onda in contemporanea con gli Stati Uniti alle 3:00 per poi tornare, in replica, alle 21:15 di stasera (per i prossimi episodi si slitterà invece alle 22:05). Si tratta, però, della versione in lingua originale con sottotitoli in italiano!

Per il doppiaggio italiano bisognerà infatti attendere una settimana: il primo episodio di The Last of Us arriverà dunque in versione doppiata il prossimo 23 gennaio, quando verrà trasmesso su Sky Atlantic alle 21:15 e, al tempo stesso, reso disponibile nel catalogo NOW. Riuscirete a pazientare o vi affiderete alla versione originale? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di The Last of Us.