The Last of Us, ecco quando partiranno le riprese dello show HBO!

C'è ancora da pazientare per poter finalmente vedere il risultato della trasposizione di The Last of Us targata HBO: la serie tratta dalla popolarissima saga videoludica è stata annunciata circa un anno fa e solo da qualche mese ha trovato gli attori che saranno chiamati a interpretare i ruoli di Joel ed Ellie.

Le cose, però, cominciano almeno ad assumere contorni più concreti: HBO ha infatti annunciato nelle ultime ore la data d'inizio dei lavori su The Last of Us! Stando a quanto leggiamo, infatti, la produzione dello show che vedrà Bella Ramsey nei panni di Ellie dovrebbe prendere il via il prossimo 5 luglio per poi terminare quasi un anno dopo, vale a dire l'8 giugno del 2022.

Va da sé, dunque, che è davvero presto per cominciare a preventivare una data d'esordio per la serie prodotta da HBO: la lavorazione di The Last of Us si preannuncia inevitabilmente lunga e faticosa, sperando ovviamente che non vi siano rallentamenti dovuti all'emergenza coronavirus.

Data d'uscita o no, comunque, i fan hanno già qualche motivo per gioire: pare, infatti, che Craig Mazin e soci siano particolarmente entusiasti della rappresentazione dei Clicker nel The Last of Us di HBO. E voi, che aspettative avete per lo show con Pedro Pascal? Diteci la vostra nei commenti!