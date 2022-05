The Last of Us, quando uscirà? Il regista rivela la possibile finestra d'uscita

Mentre arrivano nuove immagini dal set di The Last of Us che ritraggono un'ambientazione molto fedele ad alcuni passaggi dell'omonimo videogioco, i fan continuano a chiedersi quando avverrà il debutto della serie di The Last of Us. Nelle scorse ore, il regista Kantemir Balagov ha rivelato una possibile finestra d'uscita dello show...

Tramite uno dei suoi dirigenti, HBO aveva già confermato mesi fa che The Last of Us non arriverà nel 2022: "The Last of Us è in fase di riprese in Canada. Non abbiamo ancora annunciato una data d'uscita, ma non sarà nel 2022. Stanno ancora girando a Calgary" aveva dichiarato Casey Bloys lo scorso febbraio.

Ma grazie a una recente intervista rilasciata dal regista Kantemir Balagov, che ha diretto l'episodio pilota di The Last of Us, possiamo finalmente avere un'idea più chiara della finestra d'uscita dello show.

Parlando della serie, infatti, il regista russo ha detto: "The Last of Us ha un posto speciale nel mio cuore, questo progetto è stato importante per me, è stata la mia prima esperienza seriale", aggiungendo che si tratta di una produzione che ha richiesto molto tempo, confermando che le riprese sono ancora in corso e annunciando che "dovrebbe uscire all'inizio del prossimo anno".

L'intervista di Balagov dunque sembra confermare le stime che avevano seguito le dichiarazioni di Bloys, con il debutto della serie su The Last of Us che potrebbe essere fissato tra gennaio e marzo del 2023, se queste indicazioni fossero ulteriormente confermate.

Resta solo da capire se nei prossimi mesi sarà possibile vedere un primo teaser dello show con nuove anticipazioni, poiché tutto ciò che abbiamo visto finora sono alcune foto diffuse dalla produzione e video leak dal set di The Last of Us, in attesa del vero e proprio trailer che probabilmente arriverà tra gli ultimi mesi del 2022 e l'inizio del 2023.