The Last of Us: nel dietro le quinte le inquietanti sessioni di doppiaggio dei Clicker

A più di una settimana dalla conclusione di The Last of Us, continuano a uscire nuovi e interessantissimi dietro le quinte che ci mostrano da vicino la realizzazione di quella che è già una delle migliori serie dell'anno. In particolare, un nuovo video ha svelato i retroscena delle sessioni di doppiaggio per i suoni emessi dai temibili Clicker.

Per ricreare correttamente gli effetti sonori degli infetti per lo show, la HBO è tornata alla fonte e ha coinvolto i doppiatori del videogioco originale The Last of Us del 2013. Misty Lee e Phillip Kovats hanno ideato per primi i rumori per i nemici del gioco e la maggior parte di questi clicker utilizzava un mix delle loro voci. Entrambi possono essere visti in questo filmato dietro le quinte mentre registrano i nuovi suoni dei clicker per la HBO, anche se nessuno dei due ha interpretato fisicamente le creature sul set della serie.

Lee è una comica, prestigiatrice e doppiatrice che è apparsa in numerosi videogiochi e cartoni animati di supereroi. Tra i suoi ruoli figurano la Principessa Leia nei remake di Star Wars Battlefront e Zia May nel cartone animato Ultimate Spider-Man. Kovats è un ingegnere del suono che ha lavorato al gioco Spider-Man 2018 della Sony e a quasi tutta la serie Uncharted della Naughty Dog. Non sono gli unici due doppiatori del gioco originale a comparire nell'adattamento di The Last of Us della HBO. Come tutti sanno, sia Troy Baker che Ashley Johnson, che hanno doppiato rispettivamente i protagonisti Joel ed Ellie nel gioco, hanno partecipato in ruoli minori nello show della HBO. A proposito, vi rimandiamo alla nostra intervista a Ashley Johnson.

Secondo Sam Hoeksema - che ha interpretato alcuni dei Clicker nel corso della serie - dare vita alle creature infette non è stata un'impresa facile. Mentre Lee e Kovats hanno perfezionato il suono, attori come Hoeksema hanno contribuito a sviluppare il movimento delle creature sullo schermo. "Ho esaminato diversi tipi di disturbi neurologici e condizioni che colpiscono il cervelletto, che influenza le nostre capacità di equilibrio e coordinazione. Ho analizzato le diverse relazioni tra animali e parassiti che hanno questi tipi di relazioni parassitarie", ha spiegato. "Dovrebbe sembrare più animalesco e meno umano". Hoeksema ha aggiunto: "La mia speranza è che si percepisca ancora l'umano".